Weil die Polizei am Sonntagnachmittag darüber informiert wurde, dass sich mehrere Personen an der Grillhütte des CVJM bei Wolfstein aufhalten würden, wurde die Hütte von den Ordnungshütern kontrolliert. Laut Pressemitteilung der Polizei traf man dort aber nur noch Personen an, die sich um eine Grillstelle kümmerten. Die bei deren Eintreffen noch rauchende Feuerstelle war laut Polizei von ihnen bereits mit Wasser abgelöscht worden. Weil der Untergrund aber noch geglüht habe, sei die Feuerwehr hinzugezogen worden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr entdeckten dann etwa 250 Meter von der Hütte entfernt auch an der nächstgelegenen Grillhütte eine offene Feuerstelle und löschten auch diese ab. Hinweise zu den Verursachern liegen bislang nicht vor. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass im Wald Feuerstellen anzulegen beziehungsweise unbeaufsichtigt zurückzulassen, in der derzeitigen Trockenperiode große Gefahren berge.