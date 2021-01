Am Samstag haben Einbrecher gleich zweimal am helllichten Tag zugeschlagen. In Konken drangen Unbekannte nach Angaben der Polizei zwischen 13 und 19.50 Uhr über die Terrassentür in ein Haus in der Gartenstraße ein. Nach ersten Feststellungen seien Bargeld, Schmuck, Parfums und Ausweisdokumente entwendet worden. Der Schaden liege im vierstelligen Bereich. Ebenfalls am Samstag, nach Angaben der Ordnungshüter zwischen 14.30 und 19 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus in der Straße „Am Hühnerrech“ in Herschweiler-Pettersheim ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten sämtliche Wohnräume. Das Diebesgut bestand laut Polizei aus einer Goldkette, der Gesamtschaden belaufe sich auf einen vierstelligen Betrag. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.