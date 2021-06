Das Gesundheitsamt meldete am Mittwochnachmittag zwei bestätigte Corona-Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag. Damit steigt die Anzahl derer auf 2222, die im Kreis seit Beginn der Pandemie positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden sind. Davon gelten 2100 Personen als genesen, 68 Menschen im Kreis sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Laut Kreisverwaltung sind derzeit 54 aktive Infektionsfälle bekannt – 25 im Oberen Glantal, 23 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und sechs in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, sinkt derweil auf 20,2 – die Angehörigen der US-Streitkräfte mit eingerechnet.