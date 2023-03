Die Feuerwehren im Oberen Glantal hatten am Montagabend ordentlich was zu tun. Zunächst wurden die Wehrleute zu einem Brand in der Waldmohrer Bruchstraße gerufen. Noch während der Löscharbeiten wurden die Kräfte zu einem weiteren Einsatz gerufen.

Es war ein Brand mit glimpflichem Ausgang. Gegen 18.30 Uhr wurden die Feuerwehren Waldmohr und Dunzweiler und Breitenbach sowie die Einsatzzentrale Süd der Verbandsgemeinde Oberes Glantal zu einem Hausbrand in der Waldmohrer Bruchstraße gerufen. Wie Stefan Reichhart, stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeindefeuerwehr mitteilte, wurden die ersten Einsatzkräfte von einem Bewohner zum Brand im Haus geführt. In der Abstellkammer war ein Mülleimer in Brand geraten und das Gebäude komplett verraucht.

Ursache des Brandes war nach Angaben der Polizei eine noch glimmende Zigarette, die von einem Anwohner in den Plastikeimer geworfen worden war. Das Feuer „konnte mit geringem Aufwand und zehn Litern Wasser gelöscht werden“, ergänzte Reichhart. Die Waldmohrer Feuerwehr belüftete das Gebäude. Zum Zeitpunkt des Brandes war nur eine Person im Haus, die vor Ort vom Rettungsdienst untersucht wurde. Dabei wurde Reichhart zufolge eine Rauchgasvergiftung ausgeschlossen. Zur Höhe des Schadens machte die Polizei keine Angaben. Allerdings könnte der Brand für den Verursacher Folgen haben. Ihn erwarte „rechtsbedingt ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung“, so die Polizei.

Drehleiter von Waldmohr nach Brücken

Noch während der Einsatz in Waldmohr in vollem Gange war (Ende war laut Feuerwehr um 19.20 Uhr), mussten auch die Feuerwehren aus Brücken, Ohmbach und Schönenberg-Kübelberg ausrücken. In der Brückener Dellstraße kam es zu einem Kaminbrand, berichtete die Feuerwehr. Ursache war vermutlich Glanzruß, der entsteht, wenn (zu feuchtes) Holz nicht vollständig verbrennt. Mit Hilfe eines Kaminkehrerwerkzeugs sei der Kamin gereinigt worden, so Reichhart. Nachdem der Einsatz in Waldmohr gegen 19.20 Uhr beendet war, wurde das Drehleiterfahrzeug nach Brücken beordert, um „die Kaminhaube zu entfernen, die bereits verschmolzen war“, schilderte Reichhart. Der Einsatz war gegen 20.15 Uhr beendet.