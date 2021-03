Gleich zweimal haben Diebe in der Nacht zum Donnerstag in der Straße Im Rothenfeld zugeschlagen. Ihre Beute: zwei hochwertige Fahrzeuge der Marke BMW im Wert von jeweils mehreren Zehntausend Euro. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war eines Autos vom Modell X5 um 1 Uhr noch vor dem Wohnhaus geparkt – am Donnerstagmorgen war der graue BMW dann verschwunden. Das zweite Auto, ein grauer BMW 430 XDrive, wurde zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, gestohlen. Die Tatorte liegen nur wenige Meter auseinander. Die gestohlenen Fahrzeuge verfügten über ein sogenanntes Keyless-Go-System, bei dem das Auto entriegelt und gestartet werden kann, ohne den Schlüssel zu benutzen. Die Ermittler gehen davon aus, dass bei den Taten sogenannte Funkwellenverlängerer zum Einsatz kamen. Dabei werden die Signale genutzt, die zwischen Schlüssel und Auto ausgetauscht werden. Mit den Funkwellenverlängerern sei es möglich, das Schließsystem zu überlisten und das Auto zu starten, ohne im Besitz des Schlüssels zu sein. Die Polizei rät, Fahrzeugschlüssel nicht in der Nähe der Wohnungs- und Haustür abzulegen. Zudem gebe es funkdichte Hüllen für diese Schlüssel. Diese verhindern, dass Diebe Funkwellen über längere Strecken übertragen können, schildert ein Polizeisprecher.