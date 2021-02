Zwei alkoholisierte Männer sind am Dienstag in Wolfstein in Streit geraten und haben sich gegenseitig im Gesicht verletzt. Zeugen hatten der Polizei berichtet, dass ein 27-Jähriger seinen 13 Jahre älteren Kontrahenten angegriffen haben soll. Trotz seiner Verletzungen legte der 40-Jährige keinen Wert auf eine Strafverfolgung.