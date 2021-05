Der Landkreis Kusel betrauert den Tod zweier bekannter Unternehmer. Bereits am Sonntag ist der Begründer von Vital Innovations in Rammelsbach, Sepp Reißmann, nach schwerer Krankheit im Alter von 68 Jahren gestorben. Am Dienstag wurde bekannt, dass überraschend auch Martin Raddatz, der 60-jährige Inhaber des Gasthaus Gerlach in Konken, verstorben ist.

Sepp Reißmann hatte 2004 im Hofgut seiner Familie in Schellweiler begonnen und war mit Vital Innovations drei Jahre später ins Gewerbegebiet nach Rammelsbach gezogen, in die ehemalige TDK-Liegenschaft. Die Firma wuchs kontinuierlich, wurde zum Marktführer beim Versand von Baby-Hartwaren, hat Handelsvertreter in mehreren europäischen Städten und verschickt Zubehör von der Babytasche bis zum Windeleimer. Reißmann wohnte zuletzt in Etschberg.

Für Martin Raddatz war die Übernahme des Gasthaus Gerlach Ende 2013 eine Art Heimkommen. Denn Raddatz entstammt der Gerlach-Familie. Gemeinsam mit seiner Frau Judith brachte er mit pfiffigen Ideen den zuvor etwas ramponierten Ruf der Gaststätte wieder auf Vordermann, etablierte sich sowohl als Speiselokal wie auch als Veranstaltungsort fest in der Reihe der Restaurants an der kulinarischen Landstraße. Seine Frau hat seinen Tod am Dienstag unter anderem mit einem Facebook-Posting öffentlich gemacht.