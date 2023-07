Die Sommerferien stehen vor der Tür und mit diesen auch der Lesesommer, der diese Woche gestartet ist. Dabei sind dieses Jahr wieder die Kreis- und Stadtbücherei Kusel und die Katholische Öffentliche Bucherei St. Valentin Schönenberg-Kübelberg. Hier können alle Kinder sowie Jugendlichen im Alter von sechs bis 16 Jahren sich direkt in den Bibliotheken bis zum 10. September anmelden und erhalten dadurch eine Lesesommer-Clubkarte. Damit können sie sich einen Stempel für jedes von ihnen gelesene Buch in dem Zeitraum geben lassen. Jeder, der mindestens drei Bücher gelesen hat, bekommt eine Urkunde. Die fleißigsten Leser werden zudem mit Preisen ausgezeichnet. Alle Mitmachenden werden dazu in die landesweite Verlosung aufgenommen, wodurch sie die Chance auf einen Europa-Park-Gutschein, eine Nintendo Switch und vieles mehr haben. Die Kreis- und Stadtbücherei Kusel hat von 10 Uhr bis 18 Uhr montags, mittwochs und donnerstags geöffnet und die Katholische Öffentliche Bücherei St. Valentin Schönenberg-Kübelberg von 16 Uhr bis 18 Uhr dienstags und von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr donnerstags.