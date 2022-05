Von Freitag auf Samstag sind zwei geparkte Autos beschädigt worden. In der Berliner Straße in Kusel wurde an dem beschädigten Fahrzeug die Fahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt sowie alle vier Reifen platt gestochen. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. In der Glanstraße in Schönenberg-Kübelberg, vor der Kreissparkasse, wurde am Freitag zwischen 20 und 21.10 Uhr die hintere Tür der Beifahrerseite eines Autos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zudem wurde der hintere Radkasten eingedellt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.