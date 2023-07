Bei einem schweren Unfall auf der B423 sind am Freitagabend zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei prallten zwei Autos gegen 17.40 Uhr kurz nach dem Ortsausgang Theisbergstegens in Richtung Rutsweiler frontal aufeinander. Beide Fahrzeugführer wurden durch die Wucht des Unfalls so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Bundesstraße war bis etwa 21 Uhr gesperrt.