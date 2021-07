Zwei Leichtverletzte und rund 20.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Donnerstag um 8 Uhr an der Kreuzung Saarbrücker Straße und Schmittweilerstraße in Schönenberg-Kübelberg ereignet hat. Laut Polizeibericht stieß das Auto eines 20-Jährigen ungebremst mit dem vor ihm stehenden Fahrzeug einer 27-Jährigen zusammen. Offenbar bemerkte der 20-Jährige nicht, dass die junge Frau, die nach links in die Schmittweilerstraße abbiegen wollte, verkehrsbedingt anhalten musste. Beide Fahrer wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, die Autos mussten abgeschleppt werden.