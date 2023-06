Da war was komisch am Sattelzug, den Polizisten am Dienstagmorgen auf der Autobahn 6 bei Waldmohr aus dem Verkehr zogen. Im sogenannten Dackellauf sei das Fahrzeug in Richtung Saarbrücken unterwegs gewesen, berichten die Beamten: Der Sattelzug fuhr zwar geradeaus, die Achsen des Sattelaufliegers standen jedoch quer zur Fahrtrichtung. Wie sich durch die Prüfung eines Technikers der Schwerverkehrsüberwachung auf dem Rastplatz zeigte, waren zwei Achsen des komplett abgerissen und wurden nur noch an einem kleinen Führungsblech gehalten. Dadurch kam der Auflieger in diese Querstellung: Die Reifen der rechten Achse blockierten, die Reifen auf der linken Seite hatten überhaupt keinen Fahrbahnkontakt mehr.

Wie die Polizei mitteilt, durfte der Sattelzug nicht weiter fahren und muss vor Ort repariert werden. Der Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung von 205 Euro hinterlegen. Das Transportunternehmen erwartet laut Mitteilung nun ebenfalls „eine deftige Ordnunsgwidrigkeitenanzeige“. Zusätzlich werde eine Vermögensabschöpfung bei der Bußgeldstelle angeregt.