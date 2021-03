Der Wildpark Potzberg war vier Monate geschlossen. Am Montag wurde das beliebte Ausflugsziel wieder eröffnet. Am ersten Tag fanden viele Gäste, vor allem Familien mit kleinen Kindern, den Weg hinauf zum Potzberg. Zu den ersten Besuchern gehörte die Familie Linnebach aus Nußbach. Das Ehepaar Mike und Vienne Linnebach mit den Kindern Paul (4) und Klara (1) gehörten zu den Ehrengästen, hatten sie doch im Januar eine Spendenaktion zugunsten des Tierparks organisiert, bei der mehr als 10.000 Euro zusammenkamen. Betreiber Harald Schauß ist erleichtert, dass er den Wildpark „jetzt endlich, nach einer solch langen Durststrecke wieder öffnen konnte“. Im benachbarten Saarland, wo es keine Schließung gegeben habe, seien die Tierparks in den letzten Wochen bereits voll gewesen.