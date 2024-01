Entwarnung: Nach dem gestrigen Stromausfall in Teilen Offenbach-Hundheims und Glanbrückens haben die Orte seit circa 21.45 Uhr am Donnerstagabend wieder Strom. Das teilte Christian Sauer, Büroleiter in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, mit. Der Netzbetreiber sei mit mehreren Mitarbeitern vor Ort gewesen, um an der Behebung des Problems zu arbeiten. Nachdem am Donnerstag vor allem in den Ortsteilen Hundheim und Hachenbach die Stromzufuhr für mehrere Stunden unterbrochen war und auch Heizungen ausfielen, richteten die Feuerwehren nach einer Lagebesprechung unter anderem mit dem Ordnungsamt und den Ortsbürgermeistern sogenannte Wärmeinseln in ihren Gerätehäusern in Offenbach-Hundheim und Glanbrücken ein. Dort konnten sich Anwohner aufwärmen und etwas Warmes essen und trinken. Diese Möglichkeit hätten auch einige Anwohner genutzt, berichtet Sauer, der jeweils circa 25 Personen an beiden Wärmeinseln verzeichnet. Es habe eine „unaufgeregte Stimmung“ geherrscht, die Leute hätten sich kooperativ gezeigt. Angebote etwa von Betreibern von Ferienwohnungen und Hotels, Betroffene in der Nacht unterzubringen, hätten nicht in Anspruch genommen werden müssen. Wie Glanbrückens Ortsbürgermeister Guido Hablitz der RHEINPFALZ berichtet, war die Stromzufuhr im Ortsteil Hachenbach am Donnerstag für circa zwölf Stunden unterbrochen.

