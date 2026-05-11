In Konken sollen zwölf gesunde Fichten auf einem Grundstück der Gemeinde gefällt werden. Sie könnten ein privates Bauprojekt behindern, wird argumentiert.

Hinter einen Privatanwesen mitten im Dorf in der Hauptstraße sind in den 1970er-Jahren ein Dutzend Fichten gepflanzt worden – offenbar aus Versehen nicht auf dem Privatgrund der Eigentümer, sondern auf dem benachbarten Areal der Gemeinde nahe eines Bachlaufs. Der Eigentümer möchte die Bäume nun fällen lassen und führt dafür neben Sicherheitsbedenken auch Schattenwurf an. Die Bäume könnten ein geplantes privates Bauvorhaben gefährden, befürchtet der Besitzer. Sie sollen daher auf eigene Kosten entfernt werden.

Im Gemeinderat wurden die Bäume zwar als gesund eingestuft. Allerdings könnten sie in den kommenden Jahren an Standfestigkeit einbüßen und womöglich fallen, befürchten die Gemeindevertreter. In diesem Fall würden auf die Gemeinde hohe Kosten zukommen. Daher gab es keine Einwände gegen die Entfernung auf Kosten des Eigentümers. Ob eine Ausgleichspflanzung erfolgen soll, ist noch nicht geklärt.