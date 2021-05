Im Juni 2018 brannte die Lagerhalle des Farben- und Lackherstellers Rhenocoll im Gewerbegebiet Erlenhöhe. Über eineinhalb Jahre danach steht der Wiederaufbau an. Inhaber Werner Zimmermann stellt die Weichen für die Zukunft des Familienunternehmens.

Ein Blitzeinschlag wurde damals als Brandursache festgestellt. Den Schaden gibt Werner Zimmermann mit rund 2,5 Millionen Euro an. „Bei solchen Schadenssummen kommen die Gutachter zum Einsatz“, erklärt der Geschäftsführer, warum die Abwicklung mit der Brandversicherung so lange dauerte. Im Januar kam dann die Zusage für die Regulierung. Jetzt stünden Gespräche mit dem Architekten und den ausführenden Firmen an.

Zimmermann hofft, im April mit der Sanierung beginnen zu können. In der Zwischenzeit sei viel improvisiert worden. Zum Teil habe man Lagerkapazitäten bei anderen Firmen in dem Gewerbegebiet nahe der Autobahn mieten können. Die Produktionshalle war nicht betroffen.

Mannheim vermietet

Das Firmengelände ist Baujahr 2000. Damals verlagerte die Inhaberfamilie, die aus Ulmet stammt, die Produktion von Mannheim in die Pfalz. Günter Zimmermann, der das Unternehmen 1948 gründete, hatte in Mannheim-Käfertal 1967 eine ehemalige Schokoladenfabrik gekauft und umgebaut. „Damals mussten Hersteller von Farben und Lacken sich nahe bei den Rohstoff-Lieferanten aus der chemischen Industrie ansiedeln.“ Mit dem Aufkommen der großen Tankwagen sei das kein Thema mehr gewesen. Der Standort Mannheim wird nicht mehr genutzt. Die Immobilie ist zu großen Teilen vermietet.

Rund 600 Artikel gibt es im Katalog von Rhenocoll. Regelmäßig stünde eine Aktualisierung an. Derzeit ist die Marke „Gesundfarbe“ im Kommen, auch für den Fassadenbereich. „Ohne Biozide und Mikroplastik, um Erde und Grundwasser zu schützen“, erklärt Zimmermann. Der Umsatzanteil dieses Segmentes liegt bei zwei bis drei Prozent. Zimmermann glaubt fest an Wachstumspotenzial.

50 Mitarbeiter

Rund neun der 50 Mitarbeiter zerbrechen sich die Köpfe über neue Produkte: fünf in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, vier in der Anwendungstechnik: „Die stehen auch mit Malermeistern in Kontakt, um zu wissen, was es für eine Nachfrage gibt.“

Rhenocoll beliefert vor allem die Groß- und Fachmärkte, Baumärkte spielen keine große Rolle. Der Exportanteil liegt bei rund zwei Drittel, vor allem China, Tschechien, Russland und Indien sind wichtige Absatzmärkte.

Das Firmengelände in Konken ist 18.000 Quadratmeter groß. Auf weitere 10.000 Quadratmeter hat Rhenocoll eine Kaufoption, „an der wir vorerst festhalten möchten“, sagt Zimmermann.

Weiter in Familienhand

Das Unternehmen komme dank seiner vielen Standbeine einigermaßen stabil durch die Corona-Krise. Zimmermann führt die Firma als eingetragener Kaufmann – ohne Haftungsbeschränkung, aber auch ohne Publizitätspflicht.

Der Inhaber, Jahrgang 1954, ist noch nicht amtsmüde, auch wenn erste Weichen für die Zukunft gestellt werden. Mit Marco Lichtenberger und Michael Schlemmer sind zwei langjährige Mitarbeiter im Vorjahr zu Prokuristen ernannt worden. Die 34-jährige Tochter ist derzeit Lehrerin in Elternzeit, hat aber auch schon in der Marketing-Abteilung mitgearbeitet. Werner Zimmermann geht davon aus, dass Rhenocoll auch in der dritten Generation ein Familienunternehmen sein wird.