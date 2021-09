Die Ortsgemeinde hat grundsätzlich Interesse, dass ein Investor eine Fotovoltaik-Freiflächenanlage baut. Nur ein Ratsmitglied stimmte dagegen. Ortsbürgermeister Michael Theobaldt sagte: „Die Fläche, die für dieses Projekt vorgesehen ist, liegt außerhalb vom Ort, und deswegen sehen die Bürger nichts von der Fotovoltaikanlage.“ Vom Ortsgemeindeanteil pro eingespeistem Kilowatt Strom profitiere man. „Für eine Gemeinde, wie wir es sind, ist das viel Geld“, merkte Michael Theobaldt an. Per Eilentscheidung wurde entschieden, dass die Gemeinde das Thema „Graue-Flecken-Programm“ an die Kreisverwaltung nach Kusel weitergibt. So erhoffe man sich nun eine größere Chance, beim weiteren Glasfaserausbau in der Region dabei zu sein.