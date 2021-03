Die Deutsche Post AG arbeitet derzeit mit Hochdruck an einer großen Halle im Schönenberg-Kübelberger Gewerbegebiet Mehlpfuhl. Dennoch wird sich die Eröffnung des Zustellzentrums um einige Wochen verzögern.

Voraussichtlich Mitte April soll das neue Zustellzentrum nun in Betrieb gehen, teilte Post-Sprecher Heinz-Jürgen Thomeczek auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Derzeit werden die Ladesäulen für die E-Scooter, die Elektrofahrzeuge der Post, gebaut. „Wir wollen im Mehlpfuhl nicht in eine Baustelle einziehen.“ In der rund 530 Quadratmeter großen Betriebshalle werden die bisherigen Standorte Waldmohr und Schönenberg-Kübelberg unter einem Dach zusammengeführt. Vor Ort werden künftig Pakete und Briefe für sieben Südkreis-Gemeinden – Schöneberg-Kübelberg, Altenkirchen, Dittweiler, Ohmbach, Brücken, Breitenbach, Dunzweiler – sowie für die Stadt Waldmohr sortiert und im Anschluss von den Zustellern zur jeweiligen Zieladresse gebracht. Bis zu 20 Mitarbeiter sollen im Zustellzentrum beschäftigt werden. Die DHL-Shops in Waldmohr und Schönenberg-Kübelberg bleiben erhalten.