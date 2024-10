Auf dem Mehrgenerationenplatz in St. Julian soll man schon bald Frisbeegolf – auch Discgolf genannt – spielen können. Dort soll eine entsprechende Anlage entstehen, für die es Geld vom Land gibt.

Frisbeegolf ist eine noch recht neue Sportart, bei der es grundsätzlich darum geht, eine Scheibe auf ein Ziel zu werfen. „Man kann sich das wie Minigolf – nur eben mit einem Frisbee und einem entsprechenden Fangkorb – vorstellen“, schreibt Ortsbürgermeister Philipp Gruber in einer Pressemitteilung. Ziel sei es, mit möglichst wenigen Würfen vom jeweiligen Startpunkt in den jeweiligen Korb zu treffen.

Auf dem Mehrgenerationenplatz in St. Julian soll nun ein Discgolf-Parcours entstehen. Die Projektidee stammt laut Gruber von Günther Bergs, dem Bewegungsmanager des Landkreises, der die Idee gemeinsam mit dem Ortsbürgermeister konkretisiert und das Projekt zusammen mit der Gemeinde entwickelt habe. Auf dem Gelände des Mehrgenerationenplatzes sollen zehn Körbe aufgestellt werden, davon könne einer auch mit einem Fußball angespielt werden. Weitere zwei Körbe würden auf dem benachbarten Sportplatzgelände errichtet. „Die zehn Körbe direkt auf dem Platz werden von 15 unterschiedlichen Positionen angespielt, die zwei weiteren Körbe von zwei weiteren Positionen, demnach gibt es 17 verschiedene ,Bahnen’“, konkretisiert Gruber.

Land gibt 50 Prozent dazu

Die Kosten sind laut Ortsbürgermeister mit einer Summe von 20.800 Euro veranschlagt, davon entfielen 12.400 auf die Anschaffung der Bahnen und 8400 auf die Montage. Das Land Rheinland-Pfalz unterstütze das Vorhaben mit einer Zuwendung von 50 Prozent, also 10.400 Euro. Das Geld stamme aus dem Sportförderprogramm „Land in Bewegung“.

In der Region Pfälzer Bergland sei die geplante Anlage in St. Julian neben einer hochprofessionellen Wettkampfstätte in Baumholder die einzige, die von der Allgemeinheit niedrigschwellig genutzt werden könne.