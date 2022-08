Am Freitag, 12. August, Anpfiff 18.30 Uhr, trifft der 1. FC Kaiserslautern im Fritz-Walter-Stadion auf den SC Paderborn. Die Deutsche Bahn setzt zu diesem Heimspiel mehrere Zusatzzüge ein. Für Fans aus dem Landkreis Kusel gibt es nach der Partie weitere Möglichkeiten zur Heimreise. Wie der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr mitteilte, fährt am Hauptbahnhof Kaiserslautern um 21.22 Uhr ein Zusatzzug in Richtung Kusel. Dieser fährt ohne Stopp bis Landstuhl, von dort wird bis Kusel jede Station bedient. Ankunft in der Kreisstadt ist um 22.29 Uhr. In Richtung Lauterecken verlässt um 21.15 Uhr ein Zusatzzug den Lauterer Hauptbahnhof. Die Regionalbahn Lauterecken-Grumbach erreicht um 22.29 Uhr ihre Endstation in der Veldenzstadt.

Doch auch wer zum Beispiel in der Vorderpfalz arbeitet und das Spiel besuchen möchte, kann am Freitag auf Zusatzfahrten zurückgreifen. Dem Zweckverband zufolge wird der 30-Minuten-Takt zwischen Ludwigshafen und Kaiserslautern um zwei weitere Zugpaare ergänzt. Der erste Zug startet um 16.15 Uhr in Ludwigshafen, hält um 16.48 Uhr in Neustadt und erreicht um 17.16 Uhr Kaiserslautern. Der zweite Zusatzzug verlässt Ludwigshafen um 16.46 Uhr und kommt um 17.40 Uhr in Kaiserslautern an. In Richtung Ludwigshafen brechen nach Spielende zwei weitere Zusatzzüge auf. Abfahrt am Kaiserslauterer Hauptbahnhof ist um 20.53 und um 21.12 Uhr.