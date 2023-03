Der 1. FC Kaiserslautern empfängt am Samstag, 1. April, den 1. FC Heidenheim im Fritz-Walter-Stadion. Zur Heimpartie der Roten Teufel setzt das Nahverkehrsportal „Rolph“ zusätzliche Züge ein. Wie der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd mitteilte, fährt nach dem Spiel ein Zusatzzug ins Lautertal. Abfahrt am Kaiserslauterer Hauptbahnhof ist um 23.14 Uhr. In Richtung Kusel verlässt ein Zusatzzug um 22.57 Uhr den Lauterer Hauptbahnhof. Dem Zweckverband zufolge hält dieser Zug nicht am Haltepunkt Vogelweh. In Richtung Pirmasens gibt es eine zusätzliche Rückfahrtmöglichkeit um 23.15 Uhr. Wegen Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Landstuhl und Homburg fahren nach dem Ende der Partie keine Züge in diesem Bereich. Ab 22.30 Uhr werden deshalb Ersatzbusse eingesetzt. Der letzte Zug von Kaiserslautern nach Homburg fährt um 22.03 Uhr ab, die S1 mit Endstation in Landstuhl um 22.53 Uhr. „Da bei dem an diesem Abend notwendigen Ersatzverkehr mit Bussen keine für den Fußballverkehr ausreichenden Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden können, kann die An- und Abreise mit dem ÖPNV nicht empfohlen werden“, heißt es in der Mitteilung des Zweckverbands. Eintrittskarten für Heimspiele des 1. FCK gelten im Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) gleichzeitig als Fahrkarte für die Hin- und Rückfahrt.