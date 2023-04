Am Samstag, 15. April, erwartet der Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern den Hamburger SV im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion (Anpfiff 20.30 Uhr). Das Verkehrsportal Rolph setzt nach dem Heimspiel der Roten Teufel zusätzliche Züge ein. Um 23.14 Uhr verlässt eine zusätzliche Regionalbahn den Kaiserslauterer Hauptbahnhof in Richtung Lauterecken. Sechs Minuten später, um 23.20 Uhr, fährt ein Zug in Richtung Kusel ab. Dieser Zug bediene alle Haltepunkte zwischen Kaiserslautern und Kusel, teilt der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd mit und weist darauf hin, dass die Eintrittskarten für die Heimspiele im Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar gleichzeitig als Karten für die Hin- und Rückfahrt mit dem Zug gültig seien.