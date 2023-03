Der Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern empfängt am Freitag, 10. März, den SV Sandhausen im Fritz-Walter-Stadion. Zur Heimpartie der Roten Teufel, Anpfiff ist um 18.30 Uhr, bietet das Nahverkehrsportal „Rolph“ zusätzliche Züge an. Wie der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr mitteilte, werden nach dem Spiel zwei Zusatzzüge von Kaiserslautern nach Ludwigshafen eingesetzt. Abfahrt ist um 21.03 und um 21.25 Uhr. Fans können zudem mit einem Zug um 21.16 Uhr vom Kaiserslauterer Hauptbahnhof in Richtung Kusel aufbrechen. Auf der Lautertal-Bahnstrecke fährt am Lauterer Hauptbahnhof um 21.26 Uhr ein zusätzlicher Zug in Richtung Lauterecken ab. Weitere Züge fahren um 21.26 Uhr nach Pirmasens und um 21.07 Uhr nach Bingen (kein Halt in Hochspeyer). Der Zweckverband weist darauf hin, dass Eintrittskarten für die Heimspiele des 1. FCK im Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) zugleich als Fahrkarten für die Hin- und Rückfahrt genutzt werden können.