Für das Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den Karlsruher SC am Dienstag, 8. November, um 18.30 Uhr gibt es ein zusätzliches Zugangebot. Wie der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (ZSPNV) Süd mitteilt, gibt es eine Zusatzfahrt um 21.20 Uhr in Richtung Kusel, die alle Haltepunkte bedient. Auch in Richtung Lauterecken-Grumbach fährt ein zusätzlicher Zug. Abfahrt ist um 21.14 Uhr, ebenfalls mit Halt an allen Stationen.