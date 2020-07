Aufgrund der großen Nachfrage gibt es beim Ferienprogramm auf Burg Lichtenberg zusätzliche Termine. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Das Programm ist für Kinder ab fünf Jahren gedacht, beginnt am 27. Juli und endet am 14. August. Viele Termine sind bereits ausgebucht, Plätze gibt es noch an folgenden Tagen: Dienstag, 28. Juli, zum Thema Wald, Mittwoch, 29. Juli, Thema Wiese, Montag, 10. August Thema Lebensraum Burg und Mittwoch 12. August Thema Wiese. Der Treffpunkt ist jeweils am Urweltmuseum auf der Burg Lichtenburg, Beginn 10 Uhr, Ende 15 Uhr, Kosten acht Euro. Anmeldung unter 06381-993450 oder info@urweltmuseum-geoskop.de. Weitere Informationen unter www.burglichtenberg-pfalz.de.