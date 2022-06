Unter anderem durch die Jurassic-Park-Reihe haben viele eine Vorstellung davon, wie Dinosaurier ausgesehen haben könnten, wie sie möglicherweise lebten und wie sie um ihren Fortbestand kämpfen mussten. Diese Vorstellung ändert sich immer wieder – nicht zuletzt durch wissenschaftliche Funde und Erkenntnisse. „Daher sehen die Dinosaurier in Bildern und Modellen für uns heute anders aus als früher“, teilt das Urweltmuseum Geoskop mit. Die aktuelle Sonderausstellung zeige diesen teils kuriosen Wandel durch die Zeit.

Am Dienstag, 28. Juni, 17 bis 18 Uhr, findet im Geoskop der Familientreff zum Thema „Saurier“ für Kinder ab fünf Jahren und begleitende Erwachsene statt. Die Veranstaltung beginne mit einer spannenden Geschichte über Dinosaurier. Nach einer altersgerechten Kurzführung durch die Sonderausstellung können die Kinder noch ein Andenken basteln oder malen. Zwei Tage später, am Donnerstag, 30. Juni, findet im Geoskop von 14 bis 16 Uhr der Museumstreff zur Sonderausstellung statt. Nach einer Kurzführung können Interessierte sich in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen austauschen.

Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Kind (Familientreff) beziehungsweise zehn Euro pro Person für den Museumstreff. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 06381 993450.