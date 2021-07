In seinem Sachbeitrag zur Aufstellung eines Bebauungsplans „Ortskern“ sprach Ortsbürgermeister Thomas Weyrich in der Mai-Sitzung von einem sensiblen Ortskern, der durch eine großflächige, ortsuntypische Bebauung geprägt sei. Gemeint ist der Gebäudekomplex des Bestattungsinstitutes von Steffen Seyler, seinem Vorgänger. Weyrich monierte, dass die bereits verkauften ortsprägenden Gebäude weiter verfallen und ihnen gar der Abriss drohe. Mit Blick auf Frohnhofen als anerkannte Schwerpunktgemeinde müsse der Rat städtebaulich handlungsfähig bleiben. Nicht zuletzt deshalb sei der Aufstellungsbeschluss sowie eine Veränderungssperre für den Ortskern dringend notwendig.

Angebot an die Gemeinde

Steffen Seyler bestätigte im Mai gegenüber der RHEINPFALZ mehrere Anwesen im Ort erworben zu haben. Bis auf zwei Gebäuden habe er alle Häuser ortsprägend saniert beziehungsweise sei eine Sanierung sowie ein Teilabriss geplant. Bei den beiden erstgenannten Anwesen sei er bereit, sie an die Gemeinde zu verkaufen. Gleichwohl wirft er Weyrich und dem Gremium beim Erlass der Veränderungssperre einen Formfehler vor. Dabei bezog sich Seyler auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes von 2016, welches besagt, dass eine Veränderungssperre erst dann erlassen werden darf, wenn die Planung ein Mindestmaß dessen erkennen lässt, was Inhalt des zu erwartenden Bebauungsplans sein soll. Heißt: Bevor eine solche Sperre erlassen werden kann, muss die Gemeinde bereits konkrete Vorstellungen darüber haben, welche innerörtlichen Veränderungen sie im Bebauungsplan entwickeln will. Seyler kündigte an, juristische Schritte gegen Weyrich einleiten zu wollen.