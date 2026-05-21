Die Odenbacher Kirchengemeinde hat es geschafft: Viel Geld wurde für den neuen Turm gesammelt. Der Wetterhahn steht schon auf dem Pyramidendach. Doch noch ist Geduld gefragt.

Die evangelische Kirche in Odenbach hat einen neuen Turm erhalten – und das Ortsbild damit eine andere Ansicht. Statt des barocken Schieferturms befindet sich nun ein Pyramidendach auf dem denkmalgeschützten Gotteshaus aus dem Jahr 1765. Auf die Wiedereröffnung der Kirche müssen die Dorfbewohner allerdings noch warten. Sie ist bereits seit fünf Jahren geschlossen.

Am Kirchturm, dessen unterer Teil noch aus dem 14. Jahrhundert stammt, waren Holzbalken der Dachkonstruktion durch jahrzehntelanges Eindringen von Feuchtigkeit in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie wiesen so starke Schäden auf, dass die Kirche aus Sicherheitsgründen komplett geschlossen wurde.

Ein Dach wie in den ersten Jahren

Das Presbyterium startete daraufhin eine Spendenaktion, bei der nach Angaben von Pfarrerin Maren Grim rund 63.000 Euro zusammengekommen sind. Die Kirchengemeinde, zu der knapp 1400 Evangelische in Odenbach, Adenbach, Becherbach, Gangloff, Ginsweiler, Reiffelbach und Roth gehören, habe beim Spendensammeln „an einem Strang gezogen“, zollt Grim den Kirchenmitgliedern großes Lob für ihr Engagement.

Bis die Handwerker mit dem Gerüst im Februar anrücken und den Turm mit der sogenannten welschen Haube abbauen konnten, hat es allerdings länger gedauert. Um Kosten zu sparen, hatte das Presbyterium zuvor beschlossen, den Turm in einer schlichteren Weise wiederaufzubauen. Bisher ragte ein barockes, geschwungenes Türmchen mit Schiefereindeckung empor. Die auffällige Veränderung hin zum Pyramidendach musste von der Landeskirche genehmigt werden. Es gab keine Einwände, denn die Kirche hatte bereits bis zum Jahr 1760 ein solches Pyramidendach, wie auf einer historischen Zeichnung belegt ist. Somit hat die Kirche ihr ursprüngliches Gesicht jetzt zurück. Durch eine private Spende erhielt die Pyramidenspitze nun auch noch einen Wetterhahn.

Das Gerüst bleibt für Arbeiten am Langdach

Eine Endabrechnung sei noch nicht erstellt, allerdings würden die kalkulierten Kosten von rund 300.000 Euro für die Arbeiten am Turm wohl nicht überschritten, berichtet die Pfarrerin. Die Finanzierung sei gesichert, da das Projekt gefördert worden sei und die Kirchengemeinde noch Baurücklagen hatte.

Die Arbeiten am Turm waren in der ersten Maiwoche beendet worden. In einem zweiten Bauabschnitt soll nun auch das beschädigte Langdach des 400 Jahre alten Kirchenschiffs teilweise saniert werden, kündigt Grim an. Das Gerüst müsse dazu ein wenig umgestellt werden. Geplant sei, mehrere Schieferplatten auszutauschen. Anschließend erfolge eine gründliche Innenreinigung der Kirche, berichtet die Pfarrerin. Ein Termin für die Eröffnung stehe noch nicht fest. Grim geht davon aus, dass es im Spätsommer oder Herbst so weit sein könnte.