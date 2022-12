In den kommenden Tagen erwarten uns zunächst überwiegend graue Wolken. Zur Wochenmitte hin zeigt sich öfters mal die Sonne. Schnee könnte vor allem in der zweiten Wochenhälfte fallen.

Mitteleuropa befindet sich im Zustrom von mäßig kalten Luftmassen. Dazu dominiert meist leichter Hochdruckeinfluss. Wegen schwachen Windverhältnissen löst sich die graue Wolkenpampe aber zunächst nur selten auf. Über die Wochenmitte könnte hinter einer schwachen Front jedoch etwas trockenere Luft einsickern. Zum Wochenende wird das Hoch von zwei Tiefdruckgebieten in die Zange genommen. Die Folge davon können Niederschläge sein, die in unserer Region auch mal in Form von Schnee möglich sind.

Vorhersage

Montag: Zu Wochenbeginn bleibt der Himmel – abgesehen von wenigen Ausnahmen – von dichten Wolken überzogen. Bis auf wenige Tröpfchen oder Flöckchen sollte allerdings kein nennenswerter Niederschlag fallen. Die Temperaturen entsprechen in etwa der Jahreszeit.

Dienstag: Bis auf wenige Ausnahmen dominieren graue Wolken. Einige Auflockerungen sind am ehesten noch abends oder nachts zu erwarten. Dann könnte es leichten Frost geben, sonst ändert sich an den Temperaturen aber nicht viel.

Mittwoch: Es besteht zumindest die Möglichkeit, dass sich Wolken oder Nebelgebiete zeitweise lichten und sich die Sonne in Szene setzen kann. Dann könnte es tagsüber etwas milder werden.

Donnerstag: Sofern uns Nebel- oder Hochnebelzonen keinen Strich durch die Rechnung machen, sollte uns für längere Zeit die Sonne beglücken. Bei nächtlichem Sternenhimmel gibt es leichten Frost. Tagsüber bleibt es eher mäßig kalt. Abends und nachts trübt sich der Himmel auch außerhalb von Nebelgebieten ein und es kann etwas Schnee oder Regen fallen. Achtung, dann droht Glätte!

Weiterer Trend

Am Freitag bringen kompakte Schichtwolken bei nass-kalten Temperaturen immer wieder Regen oder Schneefall. Am Samstag bleibt es bei einer Mischung aus Nebel, Wolken und vielleicht auch mal etwas Sonnenschein überwiegend trocken. Am Sonntag kann es bei ähnlichen Temperaturen wieder etwas regnen oder schneien.