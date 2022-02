Sein Gesicht war nicht nur Kuselern wohlbekannt. Kein Wunder, hat er doch „den halben Landkreis“ schon irgendwann mal in den wohlverdienten Urlaub „geschickt“. Jetzt ist Artur Wirtz, Gründer und langjähriger Inhaber des gleichnamigen Reisebüros in der Kreisstadt, gestorben. Am Dienstag (13.30 Uhr) findet auf dem Kuseler Friedhof die Trauerfeier statt.

Wirtz ist – gut ein Vierteljahr vor seinem 82. Geburtstag – am 26. Januar gestorben. Mit dem renommierten Reisebüro in der Kuseler Fußgängerzone aber wird sein Name überdauern. Er steht für einen lebenslustigen Menschen, dem der Schelm im Nacken saß. Mit ihm war kein Gespräch zu führen, bei dem nicht früher oder später herzlich gelacht worden wäre.

Dank Bundeswehr nach Kusel gelangt

Ernst machte Wirtz allerdings, als er seine unternehmerischen Pläne ab Mitte der 1970er Jahre umsetzte. Aus der Eifel stammend, hatte die Bundeswehr Wirtz nach Kusel geführt, wo der Fallschirmjäger in der Uffz.-Krüger-Kaserne Dienst tat. Nach seiner Bundeswehrzeit blieb er in der Garnisonsstadt hängen, heiratete seine Friedel, eine Kuselerin, eröffnete das Reisebüro – und hatte Erfolg.

2005 übernahm Thomas Schug das Geschäft. Wirtz aber ging nicht, sondern arbeitete dort in Anstellung weiter – der Ruhestand war der umtriebigen Frohnatur zu langweilig. Bis 2019 blieb Wirtz an seinem angestammten Schreibtisch mit Blick auf die Fußgängerzone.

Gönner beim Karneval- und Fußballverein

So sprang er denn mal gerne hinaus, wenn jemand vorbei flanierte, dem oder der er was zu sagen hatte. Das traf auf ungezählte Menschen zu, die ihm als Kunden bekannt waren. Ein großer Bekanntenkreis aber resultierte auch daraus, dass Wirtz in vielen Vereinen Mitglied war, beim Karnevalverein auch mal den Tanzgarden Reisen in Urlaubsparadiese spendierte.

Sein Name war auch eng verbunden mit einem zwischenzeitlichen Aufschwung des Fußballvereins Kusel: Als zweiter Vorsitzender und Mäzen des FV Kusel hatte er es Anfang der 1980er Jahre maßgeblich mit ermöglicht, dass internationale Klubs in Kusel gastierten. Die Sportfeste mit Auftritten des schottischen FC Dundee oder auch Steaua Bukarest auf dem Winterhellen-Hartplatz waren damals große Spektakel.