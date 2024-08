Kein Kuseler, der ihn nicht gekannt hätte. Und auch drumherum – „in den Dörfern“, wie er gern gesagt hat – war sein Gesicht wohl nur wenigen Bürgern fremd. Karl Heinz Keller war weithin bekannt, gern gesehen und hoch geachtet. Zu verdanken hat er dies seinem Jahrzehnte währenden Einsatz für die Allgemeinheit. Am Dienstag ist Karl Heinz Keller mit 87 Jahren gestorben.

Es gibt Zeitgenossen, die nicht immer zuerst an sich selber denken und das eigene Wohl weit über das aller anderen stellen. Diese Menschen werden merklich weniger. Karl Heinz Keller war so einer. Die Hochachtung aller hat er aber nicht etwa dadurch erworben, dass er mehr als ein halbes Jahrhundert lang – mit wenigen Unterbrechungen – in politischen Gremien saß. Vielmehr war es seine stete Einsatzbereitschaft als potenzieller Retter in der Not: Von Jugendbeinen an bis zur „Zwangsversetzung“ in den Ruhestand, die ihn beim Erreichen der Altersgrenze ereilte, hat Keller für die Feuerwehr gebrannt.

Ungezählte Male ist er nachts aus dem Bett gehüpft und zu Einsatzorten geeilt. Weil sich zur grundsätzlichen Bereitschaft schnell auch hohe brandschutztechnische Kompetenz gesellte, übernahm Keller folgerichtig allerlei Führungsaufgaben, war Wehrführer der Kreisstadt-Stützpunktwehr und darüber hinaus Wehrleiter der Verbandsgemeinde Kusel. Sicher gerne erlebt hätte er den Neubau des Gerätehauses in seiner Heimatstadt. Dass dies dringend nötig sei, darauf hat Keller schon 1997 (!) mit Vehemenz gepocht – und dafür in der Folge bei politisch Verantwortlichen nicht nur Beifall erhalten.

Stets offen die eigene Meinung vertreten

Keller ging’s auch nie darum, sich nur Freunde zu machen. Der Maurer hat niemandem gern Brei um den Mund geschmiert. Er hatte Ecken und Kanten, agierte ab und an eigensinnig. Dies aber gründete stets auf persönlichen Überzeugungen und Meinungen, die er offen vertrat. Verbiegen ließ sich der „Charlie“ nie.

Das heißt nun beileibe nicht, dass der Spross einer Kuseler Arbeiterfamilie dabei immer bierernst gewesen wäre. Keller konnte trefflich locker-amüsante Sprüche klopfen, die bei Ratssitzungen vorzüglich als Stimmungsaufheller taugten. Ungezählte Weggefährten haben das erlebt, schließlich hat Keller 20 Jahre lang dem Kreistag angehört, 17 Jahre im VG-Rat mitgetagt. In Stadtratsreihen saß er sogar bis Ende der abgelaufenen Legislatur, nachdem er im Herbst 2022 nachgerückt war und sich erneut bei der SPD eingereiht hatte. Ihr gehörte er 50 Jahre an, wobei er vor Jahresfrist äußerte, dass ihm die Entwicklungen in „seiner“ Partei große Sorgen bereiteten.

Privates Glück in Frankfurt gefunden

Keller ist als Kind einer Arbeiterfamilie mit sieben Geschwistern aufgewachsen. Beruflich zog es ihn ins Baugewerbe. Einem Montage-Aufenthalt in Frankfurt verdankte er sein privates Glück: Dort lernte er seine Ehefrau kennen, mit der er bis zu ihrem Tod vor zehn Jahren alles teilte.

In Kusel fand Keller auch beruflich Erfüllung, als Leiter des Bauhofs wirkte er im Dienste seines geliebten Heimatstädtchens. Langweilig war es dem Vater eines Sohnes und Opa eines Enkels auch danach nie. So half er mit Begeisterung am Obst- und Gemüsestand des Wochenmarktes aus. Und er reiste gern, war 2023 noch auf Nordeuropatour, klapperte mit einer Busgesellschaft sieben Länder ab. Es ist nicht lange her, dass ihn eine schwere Krankheit ereilte. Karl Heinz Keller wird am Donnerstag, 14.15 Uhr, in seiner Heimatstadt beigesetzt.