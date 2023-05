Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Sängerin und Pianistin, Musikpädagogin, Chorleiterin, Drehbuchautorin und Produzentin Barbara Wunderlich ist tot. Wie ihr Mann Holger Biermann in einem Nachruf mitteilte, starb die Tochter des aus Kusel stammenden Tenors Fritz Wunderlich (1930-1966) am Abend des 12. April in München.

1964 in der bayerischen Landeshauptstadt geboren, war es Barbara Wunderlich nicht immer leicht gefallen, die Tochter eines berühmten Vaters, eines „Jahrhunderttenors“, den sie nie bewusst