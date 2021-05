Das größte Insektenhotel im Kreis mit einer Höhe von etwa drei Metern und einer Breite von zwei Metern steht wohl auf einer Anhöhe zwischen Wahnwegen und Konken. Ralf Klein, Landwirt aus dem Quirnbacher Ortsteil Liebsthal der Ortsgemeinde Wahnwegen, hat es gestiftet. Klein ist in den vergangenen beiden Jahren eine Blühpatenschaft auf Feldern der Gemarkungen Wahnwegen und Glan-Münchweiler eingegangen. Den Erlös stiftete er nun in Form des Insektenhotels, das der Quirnbacher Kettensägenschnitzer Jan Klein gefertigt hat. Den Standort wählte der Ortsgemeinderat aus. Er liegt neben einem Gedenkstein, der an ein Flurbereinigungsverfahren erinnert. Von dort haben Wanderer und Spaziergänger einen Ausblick auf Wahnwegen.