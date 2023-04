Wer mit der Bahn von Kusel aus zum Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Hansa Rostock nach Kaiserslautern fahren will, fährt ab Landstuhl ohne Zwischenstopp. Das teilt der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd mit. Am Spieltag – Samstag, 29. April – startet die Regionalbahn (RB 12863) Richtung Kaiserslautern um 9.20 Uhr in Kusel. Um 10.05 Uhr kommt sie in Landstuhl an. Von hier aus geht es dann ohne Zwischenhalte bis zum Kaiserslauterer Hauptbahnhof (Ankunft 10.18 Uhr) weiter. Die Rückfahrt in Richtung Kusel tritt der Zug (RB 38087) um 16.39 Uhr in Kaiserslautern an und fährt ohne Halt bis Landstuhl (Ankunft 16.51 Uhr). Dieser Zug fährt dort um 16.53 Uhr los in Richtung Kusel. Die Ankunft in Kusel erfolgt um 17.36 Uhr. „Aufgrund des zu erwartenden hohen Fahrgastaufkommens werden die Fahrgäste gebeten, alle Eingangstüren zu nutzen sowie bei der Rückfahrt die aktuellen Informationen zu den Abfahrtsgleisen der Züge (Anzeigetafel, Lautsprecherdurchsagen) zu beachten. Eintrittskarten für Heimspiele des 1. FCK gelten im Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) gleichzeitig als Fahrkarte für die Hin- und Rückfahrt“, teilt der Zweckverband weiter mit.