Der Kreis Kusel hat den dritten Tag in Folge den Inzidenzwert von 100 überschritten. Damit tritt ab Freitag, 0 Uhr, die Bundes-Notbremse mit weiteren Einschränkungen in Kraft. Das hat Landrat Otto Rubly am Mittwoch auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigt.

Laut Daten des Robert-Koch-Instituts von Mittwoch, 0 Uhr, betrug die Inzidenz genau 104,0. Insgesamt waren in den vergangenen sieben Tagen 73 neue Fälle hinzugekommen, davon sechs am Dienstag. Nach einem Puffertag am Donnerstag muss die Bundes-Notbremse zwingend am Freitag in Kraft treten.

So gilt beispielsweise ab Freitag eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr; es sei denn, der Betreffende hat einen triftigen Grund wie den Gang zur Arbeit oder die Notwendigkeit medizinischer Hilfe. Private Treffen sind nur noch mit einer Person außerhalb des eigenen Haushalts möglich. Für Einkäufe – abgesehen beispielsweise von Lebensmittelgeschäften, Apotheken und Drogerien oder Tankstellen – sind Termine und negative Schnelltests notwendig. Auch Friseurbesuche oder Fußpflege sind nur noch mit negativem Test möglich.

Rubly rief die Einwohner im Kreis dazu auf, sich angesichts steigender Infektionszahlen unbedingt an die Einschränkungen zu halten, „damit wir möglichst schnell da raus und unter 100 kommen“. Die Notbremse wird aufgehoben, wenn die Inzidenz fünf Tage hintereinander unter 100 liegt.

Der Landrat zeigte sich im Gespräch mit der RHEINPFALZ zudem verärgert darüber, dass die Angehörigen der US-Streitkräfte zwar bei den Infektionen mitgerechnet werden, nicht aber bei der Bevölkerung. „Würden die Militärangehörigen mitgezählt, dann hätten wir an keinem der drei Tage die 100 überschritten.“ Kaiserslauterns Landrat Ralf Leßmeister hat wegen genau dieses Problems und mit einem Votum seines Kreistags im Namen der betroffenen Landräte und Oberbürgermeister einen Brief nach Berlin geschrieben mit der Erwartung, dass diese Regelung geändert wird. Rubly denkt darüber nach, im Kreisausschuss ebenfalls eine Resolution zu verabschieden.