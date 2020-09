Die RHEINPFALZ hat 150 Redaktionsmitglieder. Jedes davon ist irgendwie besonders. Barbara Scheifele aber ist ganz einzigartig. Sie ist derzeit nicht nur die dienstälteste Lokalredakteurin der RHEINPFALZ: 43 Jahre arbeitet sie für uns. Sie ist auch besonders ausgeglichen und ausgleichend – Eigenschaften, die für uns Journalisten nicht unbedingt typisch sind.

Barbara Scheifele ist eine versierte, selbstbewusste, kritische Journalistin. Aber gleichzeitig ist sie auch die „gute Seele“ unserer Kuseler Redaktion. Dieser Begriff mag altmodisch sein und doch ist es ein Segen, in einer Redaktion jemanden zu wissen, der immer das ganze Team im Blick hat, der sich traut, dem fürsorglichen Redaktionsleiter zu sagen, dass auch er Grenzen der Belastbarkeit hat. Wenn andere Dampf ablassen, kann Barbara Scheifele den Dampf aus dem Konflikt nehmen, kann Unruhe beruhigen. Sie kann aber auch ein reinigendes Gewitter auslösen.

Eine Schlüsselrolle in der Redaktion der „Westricher Rundschau“ hätte Barbara Scheifele freilich nie ohne ihr journalistisches Können und ohne ihren gewachsenen Erfahrungsschatz erlangt. Sie ist eine Heimatjournalistin par excellence: den Menschen zugewandt, das Allgemeinwohl im Blick, die Pfalz schätzend und liebend. Das alles geht nur, wenn man Kritik nicht scheut, den Finger in die Wunde legt, Irrtümer und Fehlentwicklungen benennt. Barbara Scheifele tut das glaubwürdig, weil sie dabei nicht übertreibt, weder polemisch noch populistisch wird.

Die Kuseline organsiert

31 Jahre lang, war Barbara Scheifele Mitglied der Kuseler Redaktion, lange an der Seite von Wolfdietrich Meder, seit zwölf Jahren im Team von Wolfgang Pfeiffer. Keiner in der Redaktion hat so viel Kenntnis der Menschen und Orte im Kuseler Land. Die Wahl der „Kuseline“ organisiert sie für die RHEINPFALZ seit vielen Jahren mit klugem Blick für geeignete junge Frauen. Und die Kuselinen selbst betreut sie mit Hingabe. Was Wunder, dass sie seit 2020 stolz den Titel „Ehrenkuseline“ trägt.

1958 in Kaiserslautern geboren, hat Barbara Scheifele ab 1977 im RHEINPFALZ-Verlag volontiert und wurde danach Lokalredakteurin in Kirchheimbolanden und in Kaiserslautern.1989 begann dann ihre Karriere in Kusel.

Nun geht Barbara Scheifele in die passive Phase ihrer Altersteilzeit. In ihrer Abschiedsmail an die gesamte Redaktion schrieb sie: „Unser Beruf ist anstrengend und fordernd, macht aber auch immer wieder Spaß. Besonders, wenn man interessante uns inspirierende Menschen trifft und mit ebensolchen zusammenarbeiten darf.“

Mir bleibt nichts anderes, als unserer Barbara Scheifele im Namen der RHEINPFALZ-Redaktion, aber sicher auch im Namen vieler Leserinnen und Leser, ein herzliches Dankeschön zuzurufen. Und: Alles Gute, liebe Barbara Scheifele. Sie werden uns fehlen.