Erstmals in der Vereinsgeschichte regiert in dieser Kampagne beim Altenglaner Carnevalverein ein Prinzenpaar – Alina I. und Marcel I.. Alina Scherer ist nicht die erste Fasnachtsprinzessin in ihrer Familie.

Das Prinzenpaar ist seit seiner Kindheit während der fünften Jahreszeit aktiv. Prinzessin Alina I., Alina Scherer, stieg einst mit dem Gardetanz beim Altenglaner Carnevalverein (ACV) ein. „Ich bin tanzend in die Fasnacht hineingewachsen“, sagt sie. Und das mit Erfolg. Über längere Zeit wirkte Scherer, die auch als Jugendtrainerin beim ACV aktiv war, beim Wefa-Tanzprojekt mit. Bei dem Projekt der Westricher Fasnacht studieren einzelne Tänzer und Tänzerinnen verschiedener Vereine Choreographien ein, die dann bei mehreren Veranstaltungen aufgeführt werden. Allerdings musste sie das Tanzen 2016 aus gesundheitlichen Gründen aufgeben, sagt sie. Darüber hinaus ist Scherer seit Jahren in der Bütt aktiv. Dabei schilderte sie humorvoll ihren Kampf in der Schule und mit der Familie.

Was als Fasnachtsprinzessin auf sie zukommen wird, konnte Alina I. innerhalb der Familie erfragen. Denn bereits ihre Schwester Jasmin repräsentierte vor mehreren Jahren den Verein als Prinzessin. In der Kampagne 2019/2020 schwang Scherer als Alina I. dann erstmals das Narrenzepter. Dann kam Corona. „Die Pandemie brachte das Vereinsleben und somit auch die Fasnacht zum Erliegen. Deshalb durfte ich eine weitere Kampagne anhängen. Doch die fiel dann erneut aus.“ So sollen nun aller guten Dinge drei sein. Diesmal hat sie sogar einen Prinzen an ihrer Seite, sagt die Chemielaborantin.

Paar zum Jubiläum

Der Prinz an Scherers Seite ist Marcel Groß, Marcel I.. Dass Groß’ Leidenschaft für die fünfte Jahreszeit erwachte, daran dürfte Papa Hermann Groß eine Aktie haben. Denn der war mehr als vier Jahrzehnte lang beim Gesang- und Unterhaltungsverein „Die Wackepicker“ in Rammelsbach aktiv. Dort schloss sich Marcel I. im Alter von 14 Jahren dem gemischten Ballett an, ehe er 2016 zum ACV wechselte, um dort das Männerballett zu verstärken.

Groß fühlte sich offenbar pudelwohl beim ACV, wo er auch die Sitzungsleitung übernahm und vor drei Jahren zum Ersten Vorsitzenden gewählt wurde. Da im Zuge der Kampagne auch das 66. Jubiläum des Vereins anstand, „haben wir uns erstmals für ein Prinzenpaar entschieden“, schildert der Werksfeuerwehrmann. Es sei eine Ehre für ihn, an der Seite von Alina I. den Verein vertreten sowie die Prunksitzung als moderierendes Prinzenpaar leiten zu dürfen. Eines lasse sich der Fasnachtsprinz trotz hoheitlicher Funktion nicht nehmen: den Auftritt im Männerballett.

Kampagne genießen

Nachdem die Fasnachter coronabedingt zwei Jahre lang zum Nichtstun verdonnert waren, wünscht sich Scherer, „dass wir die Fasnacht komplett feiern können“. Sie schwärmt von ihrer ersten Amtszeit und den Kontakten zu den Prinzessinnen anderer Vereine. Daran wolle sie nun anknüpfen.

Dass der ACV nun ein Prinzenpaar hat, sprach sich schnell herum. So waren Alina I. und Marcel I. Anfang Januar nach Brühl eingeladen worden, um dort an der Inthronisation des dortigen Dreigestirns teilzunehmen. Aber auch in der Heimat wird das Prinzenpaar sicherlich viele gesellige Stunden erleben. „Wir wollen alles mitnehmen, was geht. Es wird eine stramme Zeit“, ist sich Groß sicher. „Der halbe Jahresurlaub wird dabei draufgehen, aber wir werden die Regentschaft genießen“, umschreibt der Prinz die kommenden Wochen.