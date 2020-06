Der Schachclub Pachmann kann sein 50. Jubiläum wegen Corona nicht feiern. Sportkreisvorsitzender Stefan Göttel überreichte lediglich die Ehrenurkunde des Sportbundes Pfalz als Anerkennung für hervorragende Verdienste um den Sport.

Bei dem Treffen mit den Spielern der ersten Mannschaft Marcel Agne, Volker Schneider und Klaus Bier würdigte Göttel das große Engagement vor allem des SC-Vorsitzenden Hans Fries, der seit der Gründung den Verein führt. Es gab viele sportliche Erfolge. Der Schachclub spielte einige Jahre in der Oberliga und hatte mehrere international erfolgreiche Spieler, darunter Großmeister Ludek Pachmann auf. Aktuell führt die erste Mannschaft die 2. Pfalzliga an, die zweite Mannschaft ist Zweiter in der Bezirksklasse und die dritte Mannschaft Meister in der Kreisklasse B.