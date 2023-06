Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der CJD-Kinder- und Jugendhof in Relsberg hat einen neuen Besitzer. Investor Volker Arning hat die Anlage übernommen und will sie in Abstimmung mit dem CJD umfassend sanieren. CJD-Leiter Günther Cossmann spricht von einem Glücksfall für die Zukunft der Einrichtung.

„Familie Höflich hat das Kinderhaus vor fast 40 Jahren gegründet, es im Jahr 2009 an das CJD übergeben und war seitdem noch Vermieter“, erklärt Investor Volker Arning.