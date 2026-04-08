Engstellen im Kuselweg in Erdesbach sorgen für Sorgen um die Sicherheit. Kommen Einsatzkräfte im Notfall durch? Der Ortsgemeinderat will die Parksituation ordnen.

Im Kuselweg parken zunehmend Fahrzeuge auf beiden Straßenseiten. Das verengt die Fahrbahn und wirft Sicherheitsfragen auf. Vor allem größere Einsatzfahrzeuge könnten im Ernstfall nicht mehr ungehindert passieren.

Ortsbürgermeister Alexander Altmaier sieht die Ursache in der steigenden Anzahl von Autofahrern pro Haushalt. Früher gehörten meist ein oder zwei Autos zu einem Anwesen, heute lebten in vielen Häusern drei oder vier Personen mit eigenem Fahrzeug. „Die Höfe oder Garagen reichen dann häufig nicht mehr aus, um alle Fahrzeuge unterzubringen“, sagt Altmaier.

Welche Möglichkeiten es gibt

Die Folge: Es wird vermehrt am Straßenrand geparkt. Dadurch wird die Straße schmaler – mit möglichen Problemen für Rettungsdienst und Feuerwehr. Im Notfall müsse jederzeit gewährleistet sein, dass Einsatzkräfte die Straße ohne Hindernisse befahren können.

Der Ortsgemeinderat hat sich daher mit der Situation befasst und die Verbandsgemeindeverwaltung beauftragt, eine Ortsbegehung zu organisieren. Dabei soll gemeinsam geprüft werden, welche Maßnahmen sinnvoll sein könnten. Zudem soll ein Verkehrsleitplan erstellt werden. Als möglichen Ansatz nennt Altmaier ein einseitiges Parkverbot. Auch markierte Parkbuchten kommen in Betracht.