Die Kreisverwaltung in Bad Kreuznach appelliert an alle Gewässeranlieger, das Abpumpen von Wasser aus Bächen und Mühlenteichen einzustellen. Diese seien dafür zu trocken. Der Hintergrund: Die Wasserentnahme per Pumpe ist, anders als die per Gießkanne, genehmigungspflichtig. Jede Genehmigung enthält laut der Verwaltung die Auflage, das Pumpen in Trockenzeiten einzustellen. Wer dies missachte, müsse mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro rechnen.