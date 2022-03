Dittweiler/Nanzdietschweiler. Gleich zweimal erwischte die Polizei am Freitag Autofahrer, die zuvor zu tief ins Glas geschaut hatten. In einem Fall baute die Betrunkene einen Unfall und wurde verletzt.

Die 44 Jahre alte Autofahrerin war mit ihrem Fahrzeug auf der L358 von Nanzdietschweiler in Richtung Glan-Münchweiler unterwegs. Nahe der Kläranlage geriet die Frau mit ihrem Auto in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und steuerte in den Graben, teilte die Polizei mit. Dabei wurde die Frau verletzt – sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro.

Ebenfalls zu tief ins Glas geschaut hatte ein 50-Jähriger, dessen Auto die Polizei am Freitagnachmittag in der St.-Wendeler-Straße in Dittweiler stoppte. Ein Atemalkoholtest zeigte 2,62 Promille an. In beiden Fällen wurden die Früherscheine sichergestellt und Strafverfahren eingeleitet.