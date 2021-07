Ein 18-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer hat sich bei einem Unfall zwischen Niederstaufenbach und dem Bosenbacher Ortsteil Friedelhausen verletzt.

Der junge Mann war am frühen Donnerstagabend mit seinem Leichtkraftrad auf der Landesstraße 367 unterwegs. Weil er zu schnell unterwegs war, verlor der 18-Jährige in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte in den rechten Straßengraben, berichtet die Polizei. Das Leichtkraftrad prallte in die Leitplanke, der 18-Jährige verletzte sich beim Sturz leicht. Das Gefährt des 18-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste – die Polizei schätzt den Schaden auf 4000 Euro. Der junge Mann begab sich nach der Unfallaufnahme selbst ins Krankenhaus, um seine Verletzungen behandeln zu lassen.