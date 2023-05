Eine zu hohe Kohlenmonoxid-Konzentration in einem Pellets-Lagerraum hat am Freitagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr in Waldmohr ausgelöst. Wie der stellvertretende Wehrleiter der Verbandsgemeinde Oberes Glantal berichtet, hatte die Integrierte Leitstelle in Kaiserslautern die Wehr in Waldmohr, die Feuerwehreinsatzzentrale in Schönenberg-Kübelberg sowie die Messkomponente des Landkreises Kusel bestehend aus dem Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz (Standort Glan-Münchweiler) und dem Gerätewagen Messtechnik (Standort St. Julian) alarmiert.

Nachdem bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag der Kohlenmonoxid-Melder im Keller eines Wohnhauses in Waldmohr ausgelöst hatte und sich dies am Morgen wiederholte, hatte der Eigentümer die Feuerwehr alarmiert. Die Waldmohrer Wehr erkundete zunächst die Lage und bestätigte eine Kohlenmonoxid-Konzentration, die über dem zulässigen Maximum lag. Wie Stefan Reichhart berichtet, erklärte der Hauseigentümer, dass zwei Tage zuvor eine große Menge an Pellets angeliefert und in einem dafür vorgesehenen Raum gelagert worden war. Die Pellets wurden tatsächlich als Ursache für die hohe CO-Konzentration ausgemacht.

Auch der Rettungsdienst aus Homburg und das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Oberes Glantal waren vor Ort. Zusammen mit dem Ordnungsamt wurden mit dem Eigentümer Maßnahmen festgelegt, die den CO-Gehalt in der Luft verringern sollen, erklärt die Feuerwehr.