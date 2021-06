Sein Ziel: der Bahnhof in Landstuhl. Den Fußweg dorthin rief allerdings die Autobahnpolizei auf den Plan. Doch der Reihe nach: Mehrere Anrufer meldeten der Polizei am Montagvormittag einen Fußgänger auf der A62 in Fahrtrichtung Pirmasens. Kurz vor der Anschlussstelle Kusel erreichten Beamte der Autobahnpolizei den gebürtigen Polen. Ihnen teilte er mit, er wolle mit dem Zug über Berlin in sein Heimatland reisen, berichtet die Polizei. Zu Fuß habe er sich dann zum Landstuhler Bahnhof aufgemacht. Den Fußmarsch unterbanden die Polizisten. Stattdessen fuhren sie den Mann zum Bahnhof.