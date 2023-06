Fernsehteams kommen zum Dreh, Helfer reisen Hunderte Kilometer weit, um beim Endspurt der Fossiliensuche am Remigiusberg zu helfen: Der Aufruf des Urweltmuseums Geoskop auf Burg Lichtenberg, die unter Zeitdruck geratene wissenschaftliche Grabung zu unterstützen, hat deutschlandweit für Aufmerksamkeit gesorgt.

90 Anrufe verzeichnete Grabungs- und Museumsleiter Sebastian Voigt nach eigenen Angaben, nachdem die RHEINPFALZ Ende Mai über die Suche nach Helfern berichtet hatte. Die meisten kämen aus der Pfalz, aber auch aus Pforzheim, Karlsruhe, Köln, dem Allgäu und sogar Berlin. Diese würden dann einige Tage im Kreis Kusel übernachten. Auch Fernsehsender wurden aufmerksam. Zuerst kam der Südwestfunk, am Donnerstag dann ein Team von Sat 1.

Die Aufgabe ist, eine Flußrinne zu untersuchen, die vor rund 300 Millionen Jahren den heutigen Steinbruch am Remigiusberg durchzog und nach und nach verlandete. „Wir durchforsten diese Rinne in sieben Schichten vom Land bis zu ihrer Basis“, erläutert Geowissenschaftler Voigt. Das Ganze folgt den Kriterien wissenschaftlicher Arbeit: Jede Schicht ist in vier Quadratmeter große, numerierte Abschnitte unterteilt, deren Gestein gespalten und mit scharfem Blick auf Fossilien untersucht wird. Am Freitag soll mit Schicht drei begonnen werden.

Meist sind sieben oder acht Helfer vor Ort, zwölf sind das Maximum. Die Ergebnisse der ersten beiden Schichten begeistern Voigt. Eier prähistorischer Süßwasserhaie und urzeitliche Tausendfüssler wurden gefunden – in Mengen, die bislang im gesamten Saar-Nahe-Becken nicht erreicht wurden.

Wer noch helfen will, kann sich im Urweltmuseum melden, Telefon 06381 993450. Ausrüstung vom Sicherheitshelm bis zu Hammer, Meisel und Lupe wird gestellt, Amateure eingewiesen. „Man entwickelt schnell ein Auge fürs Wesentliche“, sagt Voigt. Am Remigiusberg wurden in den vergangenen Jahren einige sogar weltweit einmalige Fossilien gefunden. Bei der jetzigen Grabung ist Eile geboten, weil der Steinbruch die uralte Flußrinne bei seiner Arbeit nicht mehr länger aussparen kann. Die Basalt AG unterstützt die genehmigte Fossiliensuche auf ihrem Gelände seit 2013.