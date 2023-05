Auch in diesem Jahr ist die beliebte Badewannen-Regatta in Rammelsbach abgesagt worden. Sie sollte am Kerwesamstag auf dem Dorfweiher stattfinden, im sozialen Netzwerk Facebook hatte die Straußjugend schon zur Anmeldung aufgerufen. Doch seien die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen dafür so umfangreich, dass die Gaudi-Veranstaltung nicht stattfinden könne, sagte Ortsbürgermeister Thomas Danneck im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Der Grund des Weihers hätte nach Metallgegenständen abgesucht werden müssen, die im Ort erdachte Methode dafür sei jedoch nicht genehmigt worden. Die Arbeiten von einer Firma ausführen zu lassen, wäre zu teuer gewesen.

Es hätte die vierte Badewannen-Regatta nach 2014, 2016 und 2019 werden sollen. Bereits im vergangenen Jahr war der wilde Weiher-Wettkampf abgesagt worden, der Grund war jedoch ein anderer: Es hatten sich keine Teilnehmer angemeldet. Dafür war dann eine überdimensionierte Hüpfburg als Ninja Run geboten worden. Auch dieses Jahr werde es eine Alternative am Kerwesamstag, 24. Juni, geben, verspricht die Straußjugend auf Facebook.