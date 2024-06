Die ambulanten Angebote des evangelischen Diakoniewerks Zoar sind in den vergangenen Jahren erweitert worden. Deshalb ist der Anbieter „Zoar – Ambulante Assistenzleistungen“ in ein neues Büro umgezogen. Ansprechpartner für die „aufsuchende Assistenz“ sind nun in der Fritz-Wunderlich-Straße 61 zu finden. Das Team hilft Erwachsenen mit Beeinträchtigungen dabei, alleine oder in einer Wohngemeinschaft zu leben. Vor kurzem sind die neuen Räume eingeweiht worden. Laut Zoar bieten sie Platz für weiteres Wachstum, um mehr Menschen mit Beeinträchtigung helfen zu können.