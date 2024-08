Lokomotiven, Tender und Waggons aus dem Kuseler Land dampfen am Dienstag Richtung Weinstraße. Was bislang wohlverpackt auf Burg Lichtenberg im Dunkeln schlummerte, wird in Neustadt nun ins rechte Licht gerückt – im ältesten noch belebten Lokschuppen Europas. Der Schöpfer aus Lohnweiler wäre stolz gewesen.

Der Lokführer in (Un-)Ruhestand hat offenbar ein Faible für alles, was auch „Kinderherzen höher schlagen lässt“. Obwohl – nicht nur die von Kindern: