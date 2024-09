Zu einem Brand in einem Wohnhaus ist es am Dienstagnachmittag in Erdesbach gekommen. Wie Pressewart Benjamin Martin von der Feuerwehr Kusel mitteilt, wurden die Einsatzkräfte wegen eines Zimmerbrands alarmiert, der zu einem Gebäudebrand auszuufern drohte. Mindestens zwei Räume seien betroffen gewesen. Mehrere Wehren aus umliegenden Orten waren Martin zufolge im Einsatz, die das Feuer schnell unter Kontrolle brachten. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Schnelleinsatzgruppe (SEG) des Kreises mitausgerückt. Die sich im Haus befindende Person habe sich selbst befreien können. Sie habe über Husten geklagt und werde nun vom Rettungsdienst versorgt. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Nachlöscharbeiten laufen.